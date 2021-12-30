Энцо Феррари открыл свой бизнес в 1947 году – тяжелые послевоенные времена, и с тех пор итальянская марка всегда лишь "смотрит в будущее".

Официально первой моделью итальянского бренда Ferrari является 125 S, выпущенный в 1947 году. В следующем году исполнится 75 лет с того момента, и Ferrari готовится пышно отметить эту знаменательную годовщину.

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Так, на 2022 год запланирован дебют первого кроссовера марки – Ferrari Purosangue. Также в следующем году должна выйти новая версия 296 GTB, несколько моделей серии Icona, в которой уже есть спидстеры Monza SP1 и SP2, а также недавно представленный Daytona SP3. Кроме того, команда Scuderia Ferrari надеется вернуть себе славу победителей в Формуле-1. Более того, итальянцы также подписались на гонки в Ле-Ман, но на сезон 2023 года.