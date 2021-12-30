Енцо Феррарі відкрив свій бізнес у 1947 році – важкі повоєнні часи, і відтоді італійська марка завжди лиш "дивиться у майбутнє".

Офіційно першою моделлю італійського бренду є Ferrari 125 S, випущений у 1947 році. Наступного року виповниться 75 років з того моменту і Ferrari готується пишно відзначити цю знаменну річницю.

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Так, на 2022 рік заплановано дебют першого кросовера марки – Ferrari Purosangue. Також наступного року повинна вийти нова версія 296 GTB, кілька моделей серії Icona, в якій вже є спідстери Monza SP1 і SP2, а також нещодавно представлений Daytona SP3. Крім того, команда Scuderia Ferrari сподівається повернути собі славу переможців у Формула-1. Більше того, італійці також підписались на перегони у Ле-Ман, але на сезон 2023 року.