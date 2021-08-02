На этой улице за счет других участников движения обустроили выделенную полосу для общественного транспорта. Теперь здесь на некоторых участках могут возникать заторы.

В эти выходные на Харьковском шоссе от Дарницкого площади до улицы Привокзальной "заработала" полоса для движения общественного транспорта. Длина полосы – 3 км в оба направления. Харьковское шоссе стало 32-ой локацией, где в Киеве забрали полосу движения у автомобилистов. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев. Ни в одном из 32 случаев не было построено новой полосы.

Читайте также: В столице начали действовать новые тарифы на парковку: от 35 гривен в час

"Благодаря внедрению выделенной полосы для движения транспортных средств на Харьковском шоссе соединяются 3 левобережные районы столицы – Деснянский, Днепровский и Дарницкий и правый берег столицы. Отныне общественный транспорт будет иметь преимущество в движении на ключевых магистралях левобережных районов", – отметил Александр Густелев.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации обратил внимание, что устройства выделенной полосы для движения общественного транспорта на Харьковском шоссе также реализацией городской инициативы по сбору предложений от киевлян по повышению безопасности движения и улучшения транспортной инфраструктуры столицы, которая стартовала 8 июля. Так, за последние 3 недели в адрес Департамента транспортной инфраструктуры столицы поступило несколько обращений от граждан с просьбой ввести выделенную полосу общественного транспорта именно на Харьковском шоссе.

"Город будет продолжать устраивать выделенные полосы для общественного транспорта, чтобы сделать его более удобным и комфортным для киевлян. В частности, до конца года планируем запустить такие полосы на проспекте Правды, улицах Луговой и Ивашкевича", – подчеркнул Александр Густелев.