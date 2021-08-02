На цій вулиці за рахунок інших учасників руху облаштували виділену смугу для громадського транспорту. Тепер тут на деяких ділянках можуть виникати затори.

Цими вихідними на Харківському шосе від Дарницької площі до вулиці Привокзальної "запрацювала" смуга для руху громадського транспорту. Довжина смуги – 3 км в обидва напрямки. Харківське шосе стало 32-ою локацією, де у Києві забрали смугу руху у автомобілістів. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв. У жодному з 32 випадків не було побудовано нової смуги.

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"Завдяки запровадженню виділеної смуги для руху транспортних засобів на Харківському шосе з’єднуються 3 лівобережні райони столиці – Деснянський, Дніпровський і Дарницький та правий берег столиці. Відтепер громадський транспорт матиме перевагу у русі на ключових магістралях лівобережних районів", – зазначив Олександр Густєлєв.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації звернув увагу, що влаштування виділеної смуги для руху громадського транспорту на Харківському шосе також є реалізацією міської ініціативи зі збору пропозицій від киян щодо підвищення безпеки руху та покращення транспортної інфраструктури столиці, яка стартувала 8 липня. Так, за останні 3 тижні на адресу Департаменту транспортної інфраструктури столиці надійшло декілька звернень від громадян з проханням запровадити виділену смугу громадського транспорту саме на Харківському шосе.

"Місто продовжуватиме влаштовувати виділені смуги для громадського транспорту, щоб зробити його зручнішим і комфортнішим для киян. Зокрема, до кінця року плануємо запустити такі смуги на проспекті Правди, вулицях Луговій та Івашкевича", – наголосив Олександр Густєлєв.