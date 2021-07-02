Компанию Fiat 500X Yachting составляет хэтчбек 500C Yachting.

Fiat представляет компактный кроссовер со складным верхом 500X Yachting и хэтчбек 500C Yachting, которые просит не называть кабриолетами. Благодаря такому своеобразному подходу к открытой крыше, обе модели сохранили свои формы и в профиль совсем не отличаются от машин с жесткой металлической крышей.

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500X Yachting будет доступен в коллекционной версии с мягким верхом в голубом цвете Blu Venezia и полоской цвета слоновой кости вдоль центральной линии. Корпуса зеркал и дверные ручки выполнены из матового хрома. Кроссовер оснащен 18-дюймовыми дисками с деталями цвета Sea Blue на спицах. Также кузов украшают надписи Yacht Club Capri.

Фото: складная крыша Fiat 500X Yachting / Fiat

Интерьер 500X Yachting украшен белой обивкой с синей окантовкой. Приборная панель украшена красным деревом и эмблемой Yachting.

Хэтчбек 500C Yachting построен по той же схеме, что и большая модель. Он поставляется в синем цвете Blu Dipinto di Blu. Есть хромированные детали решетки радиатора и зеркал заднего вида. Колесные диски – 16-дюймовые, с бриллиантовой огранкой, хромированной передней частью и черными деталями. Центральную линию кузова подчеркивает серебристая полоска, а на центральной стойке есть логотип Yacht Club Capri.

Фото: Fiat 500X Yachting и 500C Yachting / Fiat

Первые 500 экземпляров каждой из моделей Yachting, проданных в Италии, Франции, Германии, Испании и Швейцарии, получат специальный шильдик с инициалами страны. Цены на новинки пока не объявлены.