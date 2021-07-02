Компанію Fiat 500X Yachting складає хетчбек 500C Yachting.

Fiat представляє компактний кросовер зі складаним верхом 500X Yachting та хетчбек 500C Yachting, які просить не називати кабріолетами. Завдяки такому своєрідному підходу до відкритого даху, обидві моделі зберегли свої форми і в профіль зовсім не відрізняються від машин з жорстким металевим дахом.

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500X Yachting буде доступний в колекційній версії з м'яким верхом у блакитному кольорі Blu Venezia та смужкою кольору слонової кістки уздовж центральної лінії. Корпуси дзеркал і дверні ручки виконані з матового хрому. Кросовер оснащений 18-дюймовими дисками з деталями кольору Sea Blue на спицях. Також кузов прикрашають написи Yacht Club Capri.

Фото: складаний дах Fiat 500X Yachting / Fiat

Інтер’єр 500X Yachting оздоблений білою оббивкою з синьою окантовкою. Панель приладів прикрашена червоним деревом та емблемою Yachting.

Хетчбек 500C Yachting збудований за тією ж схемою, що й більша модель. Він поставляється в синьому кольорі Blu Dipinto di Blu. Є хромовані деталі решітки радіатора і дзеркал заднього виду. Колісні диски – 16-дюймові, з діамантовим огранюванням, хромованою передньою частиною і чорними деталями. Центральну лінію кузову підкреслює срібляста смужка, а на центральній стійці є логотип Yacht Club Capri.

Фото: Fiat 500X Yachting та 500C Yachting / Fiat

Перші 500 примірників кожної з моделей Yachting, проданих в Італії, Франції, Німеччини, Іспанії та Швейцарії, отримають спеціальний шильдик з ініціалами країни. Ціни на новинки поки не оголошені.