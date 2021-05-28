Компания Lucid Motors показала складной центральный дисплей своего электрического седана Air.

Lucid Air приближается к производству и компания решила показать, как работает интерфейс в электрическом седане. Мультимедийный комплекс получил название Lucid UX-User Experience.

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Центральным элементом мультимедийного центра является 34-дюймовый изогнутый дисплей под названием "стеклянная кабина". Он разбит на три секции и имеет разрешение 5K. В левой части дисплея расположены элементы управления автомобилем, такие как фонари, стеклоочистители и обогрев окон.

Центральная секция – это высокотехнологичная цифровая панель приборов, которая имеет дизайн, ориентированный на самую необходимую водителю информацию – скорость и запас хода, который для Air составит 500 миль (800 километров). Однако, когда активированы определенные системы помощи водителю DreamDrive, кластер превращается в “трехмерное изображение Lucid Air и других транспортных средств вокруг него на дороге”.

Фото: Lucid Air / Lucid Motors

В третьей секции размещены функции информационно-развлекательного комплекса, включая навигацию, медиа и коммуникации. Компания не вдавалась в подробности, но отметила, что в системе есть Alexa от Amazon, а также совместимость с Android Auto и Apple CarPlay. Пользователи также могут получить доступ к потоковым медиа-услугам, таким как Spotify и iHeartRadio.

Еще один экран, размещенный ниже, показывает функции климат-контроля и сидений, открывает доступ к меню настроек автомобиля. А самой интересной его особенностью является возможность сборки – экран прячется в переднюю панель, освобождая место для хранения небольших вещей под рукой.

На рынок Lucid Air должен выйти позже в этом году. Электрокар будет доступен в различных конфигурациях, начиная от начального уровня Pure с мощностью в 408 лошадиные силы и до топового исполнения Dream Edition с силовой установкой на 1080 лошадиных сил.