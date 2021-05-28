Компанія Lucid Motors показала складаний центральний дисплей свого електричного седана Air.

Lucid Air наближається до виробництва і компанія вирішила показати, як працює інтерфейс користувача у електричному седані. Мультимедійний комплекс отримав назву Lucid UX – User Experience.

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Центральним елементом мультимедійного центру є 34-дюймовий вигнутий дисплей під назвою “Скляна кабіна”. Він розбитий на три секції та має роздільну здатність 5K. У лівій частині дисплея розташовані елементи керування автомобілем, такі як ліхтарі, склоочисники та обігрів вікон.

Центральна секція – це високотехнологічна цифрова панель приладів, яка має дизайн, орієнтований на найпотрібнішу водію інформацію – швидкість і запас ходу, який для Air становитиме 500 миль (800 кілометрів). Однак, коли активовані певні системи допомоги водієві DreamDrive, кластер перетворюється на “тривимірне зображення Lucid Air та інших транспортних засобів навколо нього на дорозі”.

Фото: Lucid Air / Lucid Motors

У третій секції розміщені функції інформаційно-розважального комплексу, включаючи навігацію, медіа та комунікації. Компанія не вдавалася в подробиці, але зазначила, що в системі є Alexa від Amazon, а також сумісність з Android Auto та Apple CarPlay. Користувачі також можуть отримати доступ до потокових медіа-послуг, таких як Spotify та iHeartRadio.

Ще один екран, розміщений нижче, показує функції клімат-контролю та сидінь, відкриває доступ до меню налаштувань автомобіля. А найцікавішою його особливістю є можливість складання – екран ховається у передню панель, звільняючи місце для зберігання невеликих речей під рукою.

На ринок Lucid Air має вийти пізніше цього року. Електрокар буде доступний у різних конфігураціях, починаючи від початкового рівня Pure з потужністю у 408 кінські сили і до топового виконання Dream Edition з силовою установкою на 1080 кінських сил.