Дирекция автотранспорта Латвии решила заблокировать приложение "Яндекс.Такси".

В Украине "Яндекс.Такси" официально заблокирован с 2017 года по политическим мотивам, но продолжает работать подпольно. Латвия же заблокировала сервис из-за отсутствия надлежащей государственной регистрации.

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"Те, кто не зарегистрирован [в Дирекции автотранспорта] не могут предоставлять свои услуги в Латвии", – указали в дирекции автотранспорта Латвии.

Предприятие "Яндекс.Такси" должно было зарегистрироваться до 22 января, но этого не произошло. Однако фирма продолжает оказывать услуги. Поэтому дирекция обратилась ко всем коммерсантам, которые обеспечивают связь в Латвии с просьбой заблокировать приложение "Яндекс.Такси". Блок будет снят, как только приложение зарегистрируется в Латвии.

На данный момент в Латвии зарегистрировалось только одно приложение для вызова такси – BOLT.

В "Яндекс.Такси" заявили, что сервис начал процедуру регистрации еще в прошлом году. Требование регистрироваться было введено, чтобы снизить теневую экономику. Регистрация обязывает предприятие раз в месяц подавать в Службу госдоходов отчеты о перевозке, водителях и транспортных средствах.

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