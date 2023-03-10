Внедорожник Lexus LX может получить гибридную силовую установку как Toyota Tundra, но более мощную.

Кроссовер Lexus LX будет иметь мощную гибридную версию с дополнительным электромотором. Подробностями о супермощном гибриде поделился CarBuzz: такой LX получит индекс 700h и силовую установку i-Force Max, знакомую с пикапом Tundra.

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Однако в случае LX700h ее дополнят еще одним электромотором, в результате чего пиковая отдача может превысить 500 лошадиных сил. Впрочем, это пока только слухи, хоть и небезосновательные.

CarBuzz обратил внимание, что Toyota подала заявку на регистрацию товарного знака LX700h – она была опубликована в базе Канадского ведомства интеллектуальной собственности. На сегодняшний день самой мощной версией модели является LX600, которая комплектуется 3,5-литровым V6 двигателем мощностью 415 лошадиных сил.

Если следовать логике наименований, то кроссовер с обозначением "700" должен обойти по мощности "шестьсот", а буква "h" указывает на гибридную силовую установку. В настоящее время в арсенале Toyota есть установка i-Force Max, которая устанавливается на пикап Tundra нового поколения. В ее состав входит шестицилиндровый ДВС и электромотор, суммарно выдающий 443 лошадиные силы.

Однако такая незначительная разница в мощности вряд ли заслуживает отдельного индекса, считают журналисты. Так что они прочат LX700h модернизированную версию i-Force Max с дополнительным электромотором. Можно предположить, что с третьим агрегатом общая мощность превысит 500 лошадиных сил. Также CarBuzz считает, что Lexus LX700h может стать подключаемым гибридом.

Ранее сообщалось, что в разработке находится еще одна модель, Lexus LT, которая будет построена на базе представленного недавно Toyota Grand Highlander. Ожидается, что новинку рассекретят весной 2023 года – пожалуй, в апреле, – а в продаже она появится осенью или зимой.