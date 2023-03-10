Позашляховик Lexus LX може отримати гібридну силову установку як у Toyota Tundra, але потужніше.

Кросовер Lexus LX матиме потужну гібридну версію з додатковим електромотором. Подробицями про суперпотужний гібрид поділився CarBuzz: такий LX отримає індекс 700h та силову установку i-Force Max, знайому з пікапа Tundra.

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Однак у випадку LX700h її доповнять ще одним електромотором, в результаті чого пікова віддача може перевищити 500 кінських сил. Втім, це поки що лише чутки, хоч і небезпідставні.

CarBuzz звернув увагу на те, що Toyota подала заявку на реєстрацію товарного знаку LX700h – вона була опублікована у базі Канадського відомства інтелектуальної власності. На сьогоднішній день найпотужнішою версією моделі є LX600, яка комплектується 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 415 кінських сил.

Якщо слідувати логіці найменувань, то кросовер із позначенням «700» повинен обійти за потужністю «шістсотий», а літера «h» вказує на гібридну силову установку. В даний час в арсеналі Toyota є установка i-Force Max, яка встановлюється на пікап Tundra нового покоління. До її складу входить шестициліндровий ДВС та електромотор, які сумарно видають 443 кінські сили.

Проте така незначна різниця в потужності навряд чи заслуговує на окремий індекс, вважають журналісти. Так що вони пророкують LX700h модернізовану версію i-Force Max з додатковим електромотором. Можна припустити, що з третім агрегатом загальна потужність перевищить 500 кінських сил. Також CarBuzz вважає, що Lexus LX700h може стати гібридом, що підключається.

Раніше повідомлялося, що в розробці знаходиться ще одна модель, Lexus LT, яка буде побудована на базі представленого нещодавно Toyota Grand Highlander. Очікується, що новинку розсекретять навесні 2023 року - мабуть, у квітні, - а у продажу вона з'явиться восени або взимку.