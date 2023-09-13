Бренд получил новый вариант своей платформы V7, названный V7 Stone Corsa 750. Эта модель разработана как дань спортивному наследию культового бренда Манделло дель Ларио.

Премьера состоялась в нынешние выходные во время проведения ежегодного Дня открытых дверей в штаб-квартире Манделло-дель-Ларио, Италия. На это собітие собрались представители компании со всех уголков мира: кроме деловой части, гостям презентовали Stone Corsa 750.

Новичок появился в новой колористике и с шаровым обтекателем. Бросаются в глаза спортивный обтекатель фар, который можно найти только на V7 Stone Corsa, а также специальное сиденье, которое также эксклюзивно для этой модели.

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Форма обтекателя выполнена в красно-серебристом цвете и содержит небольшое прозрачное лобовое стекло. Оно придает еще более спортивный вид, чем у предшественников.

Дизайнеры уверены, что элегантный красно-серебристый цвет V7 Stone Corsa безусловно привлечет поклонников бренда. На этом фоне выделяются черная клякса анодированной алюминиевой крышки топливной горловины, специальный значок на кронштейне руля и, конечно, черные зеркала заднего вида.

У V7 Stone Corsa удачно совмещены ретро и современность. Фото: Moto Guzzi.

Все это и другое добавляет гоночному мотоциклу ретро-современной привлекательности. Эти детали дополняют современный стиль круглой фары V7 с высокостилизованным орлом, занимающий ведущее место прямо в центре фары.

Что касается силового потенциала, характеристик, размерности колес, то производитель детали не озвучивал. Известно только, что здесь стоит V-образный двигатель с воздушным охлаждением объемом 853 куб.

А вот ценник уже известен. В Европе рекомендованная розничная цена V7 Stone Corsa составляет 9999 евро по НДС.