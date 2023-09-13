Бренд отримав новий варіант своєї платформи V7, названий V7 Stone Corsa 750. Ця модель розроблена як данина спортивної спадщини культового бренду Манделло дель Ларіо.

Прем’єра відбулася в нинішні вихідні під час проведення щорічного Дня відкритих дверей у штаб-квартирі міста Манделло-дель-Ларіо, Італія. На це дійство зібралися представники компанії з усіх куточків світу: окрім ділової частини, гостям презентували Stone Corsa 750.

Новачок з’явився у новій кольористиці та з кульовим обтічником. Впадають в очі спортивний обтічник фар, який можна знайти лише на V7 Stone Corsa, а також спеціальне сидіння, яке також є ексклюзивним для цієї моделі.

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Форма обтічника виконана в червоно-сріблястому кольорі та утримує невелике прозоре лобове скло. Воно надає ще більш спортивного вигляду, ніж у попередників.

Дизайнери впевнені, що елегантний червоно-сріблястий колір V7 Stone Corsa безумовно привабить шанувальників бренду. На цьому фоні виділяються чорна ляпка анодованої алюмінієвої кришки паливної горловини, спеціальний значок на кронштейні керма і, звісно, чорні дзеркала заднього виду.

У V7 Stone Corsa вдало поєднано ретро і сучасність. Фото: Moto Guzzi.

Усе це та дещо інше додає гоночному мотоциклу ретро-сучасної привабливості. Ці деталі доповнюють сучасний стиль круглої фари V7 із високостилізованим орлом, який займає чільне місце прямо в центрі фари.

Щодо силового потенціалу, характеристик, розмірності коліс, то виробник у деталі не вдавався. Відомо тільки, що тут стоїть V-подібний двигун з повітряним охолодженням об’ємом 853 куб.

А ось цінник уже відомий. У Європі рекомендована роздрібна ціна V7 Stone Corsa становить 9999 євро з ПДВ.