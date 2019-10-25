Польская газета провела расследование, как и за сколько можно приобрести украинские водительские "права".

В Польше можно ездить с украинским удостоверением водителя, а местные полицейские не могут проверить, насколько оно настоящее и есть ли в базах данных украинского МВД. Этим пользуются поляки, которые не могут получить водительское удостоверение собственной страны. Стоимость такой услуги – 2800 злотых (около 18 тысяч гривен).

В издании Polska Times утверждается, что украинский документ можно купить через посредника из Нидерландов за 12 дней. Журналисты газеты позвонили по объявлению и узнали, что посредник предлагает свои услуги по подписке. Сначала надо заплатить 2000 злотых, затем – еще 800. На электронную почту посредника надо выслать подтверждение оплаты и собственные данные (фамилию, дату рождения, желаемую категорию, фото). Никуда ехать не надо – через 12 дней удостоверение придет по почте.

Подобная услуга в Польше невозможна, а если поляк захочет воспользоваться поддельным или недействительным удостоверением, и это обнаружит полиция ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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