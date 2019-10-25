Польська газета провела розслідування, як та за скільки можна придбати українські водійські "права".

В Польщі можна їздити з українським посвідченням водія, а місцеві поліцейські не можуть перевірити, наскільки воно справжнє і чи є в базах даних українського МВС. Цим користуються поляки, які не можуть отримати водійське посвідчення власної країни. Вартість такої послуги – 2800 злотих (близько 18 000 гривень).

У видані Polska Times стверджується, що український документ можна купити через посередника з Нідерландів за 12 днів. Журналісти газети зателефонували за об'явою та дізнались, що посередник пропонує свої послуги за передплатою. Спочатку треба заплатити 2000 злотих, потім – ще 800. На електронну пошту посередника треба вислати підтвердження оплати та власні дані (прізвище, дату народження, бажану категорію, фото). Нікуди їхати не треба – через 12 днів посвідчення прийде поштою.

Подібна послуга в Польщі неможлива, а якщо поляк захоче скористатись підробним чи недійсним посвідченням, і це виявить поліція йому загрожує до 5 років в'язниці.