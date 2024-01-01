У прицепов и полуприцепов белорусской регистрации есть еще два дня законного пребывания в ЕС

Законодательная норма прописана в в новой редакции Регламента (ЕС) 2024/1865) от 29 июля 2024 года. Изменения официально должны были вступить в силу с 1 июля, но бизнес не успел адаптироваться так быстро к этой дате. Поэтому полное ограничение эксплуатации прицепных систем с белорусской регистрацией наступит на нынешней неделе.

На этот раз, как сообщает таможня Литвы, прописанная норма запрещает перевозить грузы зарегистрированными в РБ прицепами или полуприцепами даже при условии, что они буксируются тягачами, зарегистрированными в других странах, в т.ч. магистральными тягачами с номерными знаками любой страны ЕС.

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С этой целью Евросоюз ввел лояльные предостережения на ограничения, предоставляющие перевозчикам возможность своевременного возврата белорусским владельцам прицепных систем, взятых для перевозки грузов.

Таким образом, зарегистрированные в РБ прицепы и полуприцепы, буксируемые тягачами, зарегистрированными в других странах и которые используются для вывоза товаров (товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта/реэкспорта и транзита), должны покинуть территорию ЕС до 10 июля 2024 (включительно).

Кстати, эксперты Авто24 обратили внимание на название упомянутого регламента – там конкретно указано на участие Беларуси в российской агрессии против Украины – "О внесении изменений в Регламент (ЕС) № 765/2006 относительно ограничительных мер, учитывая ситуацию в Беларуси и участие Беларуси в российской агрессии против Украины".