У причепів та напівпричепів білоруської реєстрації є ще два дні законного перебування в ЄС

Законодавча норма прописана у новій редакції Регламенту (ЄС) 2024/1865) від 29 липня 2024 року. Зміни офіційно мали набути чинності з 1 липня, але бізнес не встиг адаптуватися так швидко до цієї дати. Через це повне обмеження експлуатації причіпних систем з білоруською реєстрацією настане на нинішньому тижні.

Цього разу, як повідомляє митниця Литви, прописана норма забороняє перевозити вантажі зареєстрованими в РБ причепами або напівпричепами навіть за умови, що вони буксируються тягачами, зареєстрованими в інших країнах, в т.ч. магістральними тягачами з номерними знаками будь-якої країни ЄС.

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З цією метою Євросоюз ввів лояльної застороги на обмеження, що надають перевізникам можливість вчасного повернення білоруським власникам причіпних систем, взятих для перевезення вантажів.

Таким чином, зареєстровані в РБ причепи та напівпричепи, що буксируються тягачами, зареєстрованими в інших країнах та використовуються для вивезення товарів (товарів, поміщених під митні процедури експорту/реекспорту та транзиту), мають залишити територію ЄС до 10 липня 2024 (включно).

До речі, експерти Авто24 звернули увагу на назву згаданого регламенту – там конкретно вказано на участь Білорусі в російській агресії проти України – "Про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 765/2006 щодо обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Білорусі та участь Білорусі в російській агресії проти України".