На самом деле суперкаров из камня не существует, однако такой вид им придает специальная пленка.

Дорогие экзотические автомобили, как правило, имеют легкие кузова из алюминия или углеродного волокна. А на улицах Лондона все чаще появляются суперкары, которые выглядят, будто сделаны из мрамора.

Кажется, что эти Ferrari и Bentley, припаркованные у лондонского отеля Дорчестер, сделаны из белого мрамора. Но это все иллюзия.

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Автомобили с номерными знаками Саудовской Аравии были доставлены в Лондон через Дубай. Это типичная практика для многих состоятельных людей из Аравийского полуострова, которые переезжают в столицу на летние месяцы.

В последнее время авто "под мрамор" очень модные на Ближнем Востоке среди состоятельных шейхов. Особенно если так обклеить суперкар. Впрочем, европейцы эту моду не понимают и считают безвкусицей.

Напомним, что в Женеве тюнинговое ателье Mansory показала в Женеве "мраморные" капоты.