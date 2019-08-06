Насправді суперкарів з каменю не існує, однак такий вигляд їм надає спеціальна плівка.

Дорогі екзотичні автомобілі, як правило, мають легкі кузова з алюмінію або вуглецевого волокна. А на вулицях Лондона все частіше з'являються суперкари, які виглядають, ніби зроблені з мармуру.

Здається, що ці Ferrari та Bentley, припарковані біля лондонського готелю Дорчестер, зроблені з білого мармуру. Але це все ілюзія.

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Автомобілі з номерними знаками Саудівської Аравії, були доставлені в Лондон через Дубай. Це типова практика для багатьох заможних людей з Аравійського півострова, які переїжджають до англійської столиці на літні місяці.

Останнім часом авто "під мармур" дуже модні на Близькому Сході серед заможних шейхів. Особливо якщо так обклеїти суперкар. Втім, європейці цю моду не розуміють та вважають несмаком.

Нагадаємо, що в Женеві тюнінгове ательє Mansory показала в Женеві "мармурові" капоти.