Один из дизайнеров чешской марки создал современную итерацию популярного коммерческого автомобиля Чехии прошлого века – фургона Skoda 1203. Поскольку его рендерами поделился сам автопроизводитель, существует возможность возрождения исторической модели.

Skoda продолжает серию визуальных концептов Icons get a makeover в честь 125-летия марки – “модернизированные иконы” призваны напомнить о самых знаковых машинах марки. Одной из “икон” был минивэн Skoda 1203, выпускавшийся с 1968 по 1999 годы.

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Даниэль Хайек – дизайнер интерфейсов для электроники Skoda, получил возможность принять участие в серии Icons Get a Makeover в роли создателя концепта современного 1203, поскольку в его семье минивэн жил много лет и стал первым автомобилем Даниэля в 15 лет.

“Я говорил о своем первом автомобиле со своими коллегами, и они сказали, что я могу попытаться переосмыслить его для нового тысячелетия”, – сказал Хайек. “Я думаю, что такое транспортное средство сегодня будет прекрасным для бренда Skoda.”

Фото: Даниэль Хайек с оригинальным фургоном Skoda 1203 и его рендер современной версии / Skoda

Дизайн – это не просто старый фургон с раздутыми пропорциями и закругленными краями. Эта интерпретация имеет многочисленные детали, отдающие дань оригиналу, но Хайек стремился сделать этот новый 1203 самостоятельным. Закругленные фары и выступающие края линии крыши и решетки радиатора намекают на классический фургон, как и покатая крыша.

“Я хотел, чтобы мой концепт давал понять, что это то же транспортное средство, но я не хотел, чтобы это было слишком очевидное ретро. Я разработал современный автомобиль, который отдает дань легенде”, – говорит автор проекта.

Интересно, что приборная панель 1203 очень минималистичная, а в центре нет сенсорного экрана информационно-развлекательной системы. Это удивительно, учесть роль Хайека в дизайне пользовательского интерфейса. Однако для этого современного фургона дизайнер предусмотрел подключение к планшету или мобильному устройству пользователя, вместо системы на базе транспортного средства.

“Шкода” его построит? Хотя это технически официальный рендер от Skoda, шансы на воплощение его в жизнь мизерные, хотя и намного выше, чем у других проектов Icons Get a Makeover – 130RS, Popular Monte Carlo, Felicia или voiturette a.

Фото: проект Icons Get a Makeover от Skoda / Skoda