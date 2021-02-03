Один із дизайнерів чеської марки створив сучасну ітерацію найпопулярнішого комерційного автомобіля Чехії минулого століття – фургона Skoda 1203. Оскільки його рендерами поділився сам автовиробник, існує можливість відродження історичної моделі.

Skoda продовжує серію візуальних концептів Icons get a makeover на честь 125-річчя марки – “модернізовані ікони” покликані нагадати про найбільш знакові машини марки. Однією з “ікон” був мінівен Skoda 1203, що випускався з 1968 по 1999 роки.

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Даніель Хаєк – дизайнер інтерфейсів для електроніки Skoda, отримав можливість взяти участь у серії Icons Get a Makeover у ролі творця концепта сучасного 1203, оскільки в його родині мінівен жив багато років і став першим автомобілем Даніеля у 15 років.

“Я говорив про свій перший автомобіль зі своїми колегами, і вони сказали, що я можу спробувати переосмислити його для нового тисячоліття”, – сказав Хаєк. “Я думаю, що такий транспортний засіб сьогодні буде чудовим для бренду Skoda”.

Фото: Даніель Хаєк з оригінальним фургоном Skoda 1203 та його рендер сучасної версії / Skoda

Дизайн – не просто старий фургон із роздутими пропорціями та закругленими краями. Ця інтерпретація має численні деталі, що віддають данину оригіналу, але Хаєк прагнув зробити цей новий 1203 самостійним. Закруглені фари та виступаючі краї лінії даху та решітки радіатора натякають на класичний фургон, як і похилий дах.

“Я хотів, щоб мій концепт дава зрозуміти, що це той самий транспортний засіб, але я не хотів, щоб це було занадто очевидне ретро. Я розробив сучасний автомобіль, який віддає данину легенді”, – каже автор проекту.

Цікаво, що приладова панель 1203 дуже мінімалістична, а в центрі немає сенсорного екрану інформаційно-розважальної системи. Це дивно, врахувати роль Хаєка в дизайні інтерфейсу користувача. Однак для цього сучасного фургона дизайнер передбачив підключення до планшета чи мобільного пристрою користувача, замість системи на базі транспортного засобу.

“Шкода” його збудує? Хоча це технічно офіційний рендер від Skoda, шанси на втілення його у життя мізерні, хоча й набагато вищі, ніж у інших проектів Icons Get a Makeover – 130RS, Popular Monte Carlo, Felicia або Voiturette.

Фото: проект Icons Get a Makeover від Skoda / Skoda