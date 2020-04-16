Регистрация Tesla в Китае возросла до 12 709 единиц в марте, против 2314 в феврале.

Общие продажи автомобилей в Китае снизились на 43,4% в марте, однако компании “Тесла” удалось одной из первых возобновить производство на шанхайской Гигафабрике и это принесло результаты.

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Пока завод Tesla в Соединенных Штатах закрыт на карантин до 4 мая, в Китае на прошлой неделе стартовали продажи двух новых версий Model 3, построенных на заводе в Шанхае.

Акции Tesla выросли на 12% во вторник после того, как Credit Suisse повысила оценку рейтинга производителя электромобилей. А еще через два дня акции сошли в цене на 28%. По состоянию на 16 апреля стоимость акции Tesla составляет $729,83.

Аналитики Credit Suisse убеждены, что коронавирус негативно отразится на продажах "устаревших автопроизводителей", которые еще не успели приспособиться к электромобильному рынку.

“Коронавирус усложнит устаревшим автопроизводителям сбалансирование долгосрочных изменений (переход на электромобили), в условиях кратковременного нарушения цикла”, – говорит аналитик Credit Suisse Дэн Леви.

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