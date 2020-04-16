Реєстрація Tesla в Китаї зросла до 12 709 одиниць у березні, проти 2314 у лютому.

Загальні продажі автомобілів в Китаї знизилися на 43,4% у березні, однак компанії “Тесла” вдалось однією з перших відновити виробництво на шанхайській Гігафабриці і це принесло результати.

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Поки завод Tesla у Сполучених Штатах зачинений на карантин до 4 травня, у Китаї минулого тижня стартували продажі двох нових версій Model 3, побудованих на заводі в Шанхаї.

Акції Tesla зросли на 12% у вівторок після того, як Credit Suisse підвищила оцінку рейтингу виробника електромобілів. А ще через два дні акції злосли в ціні на 28%. Станом на 16 квітня вартість акції Tesla складає $729,83.

Аналітики Credit Suisse переконані, що коронавірус негативно пзначиться на продажах “застарілих автовиробників”, які ще не встигли пристосуватись до електромобільного ринку.

“Коронавірус ускладнить застарілим автовиробникам збалансування довгострокових змін (перехід на електромобілі), в умовах короткочасного порушення циклу”, – говорить аналітик Credit Suisse Ден Леві.

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