Стимулювати ринок можна різними способами, один з них – пряме фінансування.

Хоча Китай першим почав відновлюватись, після епідемії коронавірусу, обсяги ринку, в тому числі й нових автомобілів, все ще низькі. Якщо раніше за три перших місяці року китайським дилерам вдавалось реалізувати більше 6 мільйонів машин, то зараз – лише 3,7 мільйона.

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За данними Асоціації автомобільних виробників Китаю (CAAM), протягом лютого та березня продажі нових автомобілів в Китаї впали на 80 і 40,8 відсотка відповідно. Результати першого кварталу виявилися на 42% гіршими за торішні. Асоціація китайських автодилерів також повідомила про зниження відвідуваності автосалонів, сервісів та магазинів запчастин на третину, після зняття карантину.

Аби стимулювати продажі, регіональні уряди почали запроваджувати різноманітні пільги спецумови для покупців автомобілів, в тому числі прямі виплати за покупку. Так, Пекін продовжив дію пільг для покупців гібридів та електромобілів, а деякі муніципалітети запропонували доплачувати покупцям – введено прямі субсидії, розмір яких сягає 1400 доларів.

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