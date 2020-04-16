Стимулировать рынок можно разными способами, один из них – прямое финансирование.

Хотя Китай первым начал восстанавливаться после эпидемии коронавируса, объемы рынка, в том числе и новых автомобилей, все еще низкие. Если раньше в три первых месяца года китайским дилерам удавалось реализовать более 6 миллионов машин, то сейчас – только 3,7 миллиона.

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По данным Ассоциации автомобильных производителей Китая (CAAM), в течение февраля и марта продажи новых автомобилей в Китае упали на 80 и 40,8 процента соответственно. Результаты первого квартала оказались на 42% хуже прошлогодних. Ассоциация китайских автодилеров также сообщила о снижении посещаемости автосалонов, сервисов и магазинов запчастей на треть, после снятия карантина.

Чтобы стимулировать продажи, региональные правительства начали вводить различные льготы и спецусловия для покупателей автомобилей, в том числе прямые выплаты за покупку. Так, Пекин продлил действие льгот для покупателей гибридов и электромобилей, а некоторые муниципалитеты предложили доплачивать покупателям – введены прямые субсидии, размер которых достигает 1400 долларов.

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