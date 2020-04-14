Состояние украинского автопрома не улучшается. Похоже, пандемия коронавируса и связанные с ней явления в экономике не лучшим образом сказываются на и без того ослабленной области.

По предварительным данным Укравтопрома, в марте предприятиями украинского автопрома было изготовлено 288 ед. автотранспортных средств. Несмотря на то, что такой результат оказался на 28% лучше февральского, относительно марта прошлого года выпуск автотранспорта в Украине сократился более чем на 46 процентов.

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Завод Еврокар, который продолжает формировать всю статистику в легковом сегменте, снизил мартовские сборки на 44% до 246 авто. При этом по сравнению с февралем предприятие показало положительную динамику – плюс 68,5 процентов.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета Автокраза, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) остался на февральском уровне – 2 шт., что на 2 единицы меньше, чем в марте прошлого года. Обе машины были изготовлены на заводе “Черкасский автобус”.

Также в марте украинские автопроизводители выпустили 40 автобусов, что на 55% меньше показателя годичной давности и на 48% меньше чем в предыдущем месяце.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине было собрано 1365 единиц автотранспортных средств, почти на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Легковых автомобилей – 1179 шт. (-22%);

Коммерческих – 12 шт. (-14%);

Автобусов – 174 шт. (-21%).

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