Стан українського автопрому не покращується. Схоже, пандемія короновірусу і пов’язані з нею явища в економіці не кращим чином позначаються на і без того ослабленый галузі.

За попередніми даними Укравтопрому, в березні підприємствами вітчизняного автопрому було виготовлено 288 од. автотранспортних засобів. Незважаючи на те, що такий результат виявився на 28% краще лютневого, відносно березня минулого року випуск автотранспорту в Україні скоротився більш ніж на 46 відсотків.

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Завод Єврокар, який продовжує формувати всю статистику в легковому сегменті, знизив березневе складання на 44% до 246 авто. При цьому порівняно з лютим підприємство показало позитивну динаміку – плюс 68,5 відсотків.

Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) залишився на лютневому рівні – 2 шт., що на 2 одиниці менше, ніж в березні минулого року. Обидві машини були виготовлені на заводі “Черкаський автобус” .

Також в березні українські автовиробники випустили 40 автобусів, що на 55% менше показника річної давності і на 48% менше ніж у попередньому місяці.

Всього в першому кварталі 2020 року в Україні було зібрано 1365 одиниць автотранспортних засобів, майже на 22% менше, порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Легкових автомобілів – 1179 шт. (-22%);

Комерційних – 12 шт. (-14%);

Автобусів – 174 шт. (-21%).

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