Вживані автомобілі, що продаються значно дешевше своїх прямих конкурентів, як правило, мають якісь приховані дефекти чи недоліки. З деякими з них можна миритись, а інші можуть потребувати дуже великих затрат?

Якщо ви бачите пропозицію з продажу авто за ціною значно нижче ринкової – це майже напевно авто з прихованими дефектами, проблемними документами або і взагалі фейк.

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Фейк

Якщо на онлайн дошці оголошень ви зустріли пропозицію з цінником удвічі нижчим за ринковий – це скоріш за все фейк, створений аферистами. Як правило, уся суть "роботи" аферистів зводиться до того, аби змусити довірливого покупця перевести задаток на банківську карту. "Вивести на чисту воду" таких аферистів можна дуже легко. По-перше, фотографії, які фігурують в об’яві, майже завжди без номерних знаків. По-друге, такі ж фото є і на інших онлайн дошках з купівлі-продажу авто, але контакти продавця і ціна – інші. По-трете, на прохання вислати фото, припустимо, педалей, аферисти зазвичай відповідають відмовою.

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Проблемні документи

Автомобілів з "проблемними" документами насправді не мало. Але деякі проблеми можна вирішити, з деякими можна жити, а є й такі, з якими краще не зв’язуватись.

Якщо автомобіль зареєстрований за особою, яка виїхала за кордон – це не велика проблема. Якщо зв’язок з нею є і вона згодна дати доручення, то цю проблему можна відносно легко вирішити. Також до списку проблем, що вирішуються, можна додати спадщину, арешти, заставу та інші. Усе питання – в ціні та строках. Тут вже варто кожну ситуацію розглядати окремо. Якщо "ціна питання" вас влаштовує – можна купувати.

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Є категорія автомобілів, які майже неможливо, або нема сенсу перереєстровувати. Це авто, у яких колись у результаті ДТП або в наслідок угону був пошкоджений номер кузова і в свідоцтві про реєстрацію є відповідний запис. Купуючи такий автомобіль "за техпаспортом", потрібно розуміти ризики. Якщо, наприклад, юридичний власник такого авто розлучиться з дружиною, а та "подасть на аліменти" – можуть виникнути проблеми.

Особливо небезпечними є "двійники", "брати" та "сестри". Саме так в об’явах з купівлі-продажу називають авто з підробленими документами. Частіше всього у підробці документів задіяні співробітники правоохоронних органів, через це до якості підробки документів ніяких питань не виникає. У разі виявлення таких махінацій, особі, що купила такий автомобіль, нічого не загрожує. Але авто, скоріш за все, буде конфісковано.

Технічні проблеми

Автомобілі, які побували в тяжких ДТП і були відновлені, мають багато прихованих дефектів та майже ніколи не відповідатимуть задекларованим вимогам безпеки. Сліди дуже тяжких ДТП важко приховати і тому такі авто часто продають значно нижче ринкових цін.

Авто, що довго побули під водою, так звані "потопельники", також коштують значно дешевше своїх конкурентів. Але вони мають дві суттєві вади: схильність до корозії, запах мулу в салоні, від якого дуже важко позбутись, та постійні проблеми з електрообладнанням.

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Також трапляються приховані технічні дефекти. Наприклад "стукаючий" або "троящий" на холодну двигун. Некоректно працює у певних режимах автомат, або проблеми з електрикою, які їх власник ніяк не може подолати.

Знаючи про подібні дефекти, купувати вживаний автомобіль, звичайно, можна. Але треба добре розуміти, у скільки може обійтись ремонт та скільки це займе часу.

Поради Авто 24

Не маючи досвіду покупки вживаного авто, краще звернутись до професіоналів, які зможуть перевірити як юридичну, так і технічну "чистоту" транспортного засобу. Якщо ви розумієте, що маєте можливість усунути знайдені дефекти – це привід для торгу. Якщо ні – шукайте наступний автомобіль.

У будь-якому випадку професійні спеціалісти з підбору авто завжди зможуть знизити ціну покупки і оплата їхніх послуг окупиться.

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