Подержанные автомобили, которые продаются значительно дешевле своих прямых конкурентов, как правило, имеют какие-то скрытые дефекты или недостатки. С некоторыми из них можно мириться, а другие могут потребовать очень больших затрат.

Если вы видите предложение по продаже авто по цене значительно ниже рыночной – это почти наверняка авто со скрытыми дефектами, проблемными документами или вообще фейк.

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Фейк

Если на онлайн доске объявлений вы встретили предложение с ценником вдвое ниже рыночного – это скорее всего фейк, созданный аферистами. Как правило вся суть "работы" аферистов сводится к тому, чтобы заставить доверчивого покупателя перевести задаток на банковскую карту.

"Вывести на чистую воду" таких аферистов можно очень легко. Во-первых, фотографии, которые фигурируют в объявлении, почти всегда без номерных знаков. Во-вторых, такие же фото есть и на других онлайн досках купли-продажи авто, но контакты продавца и цена – другие. В-третьих, по просьбе выслать фото, допустим, педалей, аферисты обычно отвечают отказом.

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Проблемные документы

Автомобилей с "проблемными" документами на самом деле немало. Но некоторые проблемы можно решить, с некоторыми можно жить, а есть и такие, с которыми лучше не связываться.

Если автомобиль зарегистрирован за человеком, который уехал за границу – это не большая проблема. Если связь с ним есть и он согласен дать поручение, то эту проблему можно относительно легко решить. Также в список решаемых проблем можно добавить наследство, аресты, залог и другие. Все вопросы – в цене и сроках. Здесь уже стоит каждую ситуацию рассматривать отдельно. Если "цена вопроса" вас устраивает – можно покупать.

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Есть категория автомобилей, которые почти невозможно, или нет смысла перерегистрировать. Это авто, у которых когда в результате ДТП или в результате угона был поврежден номер кузова, в свидетельстве о регистрации есть соответствующая запись. Покупая такой автомобиль "по техпаспорту" нужно понимать риски. Если, например, юридический владелец такого авто разведется с женой, а та "подаст на алименты" – могут возникнуть проблемы.

Особенно опасными являются "двойники", "братья" и "сестры". Именно так в объявлениях по купле-продаже называют авто с поддельными документами. Чаще всего в подделке документов задействованы сотрудники правоохранительных органов, из-за этого к качеству подделки документов никаких вопросов не возникает. В случае обнаружения таких махинаций, лицу, купившему такой автомобиль, ничего не угрожает. Но авто, скорее всего, будет конфисковано.

Технические проблемы

Автомобили, которые побывали в тяжелых ДТП и были восстановлены, имеют много скрытых дефектов и почти никогда не будут соответствовать задекларированным требованиям безопасности. Следы очень тяжелых ДТП трудно скрыть и поэтому такие авто часто продают значительно ниже рыночных цен.

Авто, которые долго пробыли под водой, так называемые "утопленники", также стоят значительно дешевле своих конкурентов. Но они имеют два существенных недостатка: склонность к коррозии, запах ила в салоне, от которого очень трудно избавиться и постоянные проблемы с электрооборудованием.

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Также случаются скрытые технические дефекты. Например, "стучащий" или "троящий" на холодную двигатель. Некорректно работающий в определенных режимах автомат, или проблемы с электрикой, которые их владелец никак не может преодолеть.

Зная о подобных дефектах, покупать подержанный автомобиль, конечно, можно. Но нужно хорошо понимать, во сколько может обойтись ремонт и сколько это займет времени.

Советы Авто 24

Не имея опыта покупки б/у авто, лучше обратиться к профессионалам, которые смогут проверить как юридическую, так и техническую "чистоту" транспортного средства. Если вы понимаете, что имеете возможность устранить найденные дефекты – это повод для торга. Если нет – ищите следующий автомобиль.

В любом случае профессиональные специалисты по подбору авто всегда смогут снизить цену покупки и оплата их услуг окупится.

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