Виявилось, що ошуканцем був учитель!

У інтернеті повно шахраїв, які прагнуть швидко заробити у той чи інший спосіб обдурючи довірливих користувачів. Деякі з шахрайських схем пов’язані з автомобілями. Один з подібних випадків нещодавно трапився у Туреччині.

За інформацією видання Hurriyet Daily News, вчитель, ідентифікований як Емір К, розповідав своїм жертвам, що він купив автомобіль на аукціоні на $4932 дешевше ринкової вартості і тепер хоче його вигідно продати. У оголошенні про продаж він також вказав привабливу вартість, нижчу за середню ринкову, тож охочих на такий товар знайшлось чимало.

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Фото: Оголошення з низькою ціною привернуло увагу сотень потенційних покупців / Hurriyet Daily News

Точні обставини махінацій залишаються нерозкритими, однак одна з жертв шахрая стверджує, що перевела на рахунок “продавця” $197 280 після перегляду фото машини та короткого спілкування. Після цього шахрай довгий час дурив покупцеві голову, а потім просто припинив виходити на зв’язок і покупець, що не отримав свою машину, пішов зі скаргою до поліції. Тут і з’ясувалось, що одну й ту ж машину було “продано” як мінімум 80 разів.

За данними місцевих правоохоронців, прибуток вчителя-шахрая від злочинної діяльності склав 9,8 доларів США. Протягом 10 місяців йому вдавалось переховуватись від поліції, та врешті-решт злодія таки заарештували. Наразі ведеться слідство і чоловікові загрожує чималий строк тюремного ув’язнення. Причому ошуканих покупців може бути значно більше, оскільки не усі, хто клюнув на наживку шахрая і заплатив гроші, написали заяви у поліцію.

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