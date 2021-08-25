Новинка называется Range Rover Sport SVR Ultimate Edition и уже доступна для заказа на всех мировых рынках.

Публичный дебют новинки состоится на Salon Prive в Великобритании 1-5 сентября на стенде SVO (Special Vehicle Operations). Внедорожник уже доступен для заказа по всему миру и имеет рекомендованную розничную цену 123 900 фунтов стерлингов на домашнем рынке, что почти на 22 тысячи дороже обычного SVR.

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Главная особенность Range Rover Sport SVR Ultimate Edition – краска кузова. Лакокрасочное покрытие оттенков Maya Blue Gloss (голубой) и Marl Grey Gloss (серебристо-серый) содержит в составе мелкие частицы белого стекла, которые отражают свет и создают эффект звездного сияния. Еще один вариант – черная краска с сатиновым эффектом Ligurian Black Satin. Во всех случаях кузов сочетается с контрастной черной крышей.

Дополнительные особенности Range Rover Sport SVR Ultimate Edition включают черные надписи Range Rover на капоте и двери багажника с контрастным обрамлением Fuji White. Этот же белый цвет используется для боковых воздухозаборников, а наружные зеркала, решетка радиатора и отдельные декоративные элементы на кузове покрашены в черный лак. Дополняют картину карбоновый вентилируемый капот, 22-дюймовые кованые диски и черные тормозные суппорты. В салоне появляются накладки на пороги с подсветкой и черные анодированные металлические лепестки переключения передач.

Range Rover Sport SVR является самым быстрым, самым мощным и динамичным автомобилем Land Rover. Внедорожник оснащен 5-литровым V8 с отдачей в 575 л. с. и 700 Нм. Первой сотни на спидометре машина достигает за 4,5 секунды после старта, а максимальная скорость составляет 283 км/час.

Фото: Land Rover Range Rover Sport SVR Ultimate Edition / Land Rover