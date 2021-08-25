Новинка називається Range Rover Sport SVR Ultimate Edition і вже доступна для замовлення на всіх світових ринках.

Публічний дебют новинки відбудеться на Salon Prive у Великобританії 1-5 вересня на стенді SVO (Special Vehicle Operations). Позашляховик уже доступний для замовлення по всьому світу і має рекомендовану роздрібну ціну 123 900 фунтів стерлінгів на домашньому ринку, що майже на 22 тисячі дорожче за звичайний SVR.

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Головна особливість Range Rover Sport SVR Ultimate Edition – фарба кузову. Лакофарбове покриття відтінків Maya Blue Gloss (блакитний) і Marl Grey Gloss (сріблясто-сірий) містить у складі дрібні частинки білого скла, що відбивають світло і створюють ефект зоряного сяйва. Ще один варіант – чорна фарба з сатиновим ефектом Ligurian Black Satin. У всіх випадках кузов поєднується з контрастним чорним дахом.

Додаткові особливості Range Rover Sport SVR Ultimate Edition включають чорні написи Range Rover на капоті та двері багажника з контрастним обрамленням Fuji White. Цей же білий колір використовується для бічних повітрозабірників, а зовнішні дзеркала, решітка радіатора та окремі декоративні елементи на кузові пофарбовані у чорний лак. Доповнюють картину карбоновий вентильований капот, 22-дюймові ковані диски та чорні гальмівні супорти. У салоні з’являються накладки на пороги з підсвічуванням та чорні анодовані металеві пелюстки перемикання передач.

Range Rover Sport SVR є найшвидшим, найпотужнішим та найбільш динамічним автомобілем Land Rover. Позашляховик оснащений 5-літровим V8 з віддачею у 575 к.с. та 700 Нм. Першої сотні на спідометрі машина досягає за 4,5 секунди, після старту, а максимальна швидкість сягає 283 км/год.

Фото: Land Rover Range Rover Sport SVR Ultimate Edition / Land Rover