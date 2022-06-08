Из-за 405 пачек сигарет, скрытых от таможенников, закарпатский перевозчик потерял грузовой тягач стоимостью почти 400 тыс грн.

Это произошло на таможенном посту “Дьяково-автомобильный” Закарпатской таможни на украинско-румынской границе, сообщает государственная таможенная служба Украины.

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Во время прохождения таможенного контроля 32-летний закарпатский перевозчик предоставил товаросопроводительные документы на перевозку товара “твердое топливо”. Устно возразил о наличии любых других товаров, скрытых в грузовике.

Впрочем, во время углубленного осмотра транспортного средства инспекторы обнаружили 405 пачек сигарет с фильтром. Часть табачных изделий находилась в дверце тягача в конструктивных пустотах за декоративной обшивкой, остальное – в спальном месте тягача, также за декоративной обшивкой.

Сигареты марки “JIN LING” с акцизными марками “FOR DUTY FREE ONLY” таможенники достали после демонтажа декоративных крышек динамика и спального места, закрепленных винтами.

В отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 статьи 483 ТКУ. 405 пачек сигарет и грузовой тягач марки “MAN” модели “TGA” (2007 г.в.), оцененный в 390 тыс грн., изъяты до решения суда.