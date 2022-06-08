Через 405 пачок сигарет, прихованих від митників, закарпатський перевізник втратив вантажний тягач вартістю майже 400 тис грн.

Це сталося на митному посту "Дякове-автомобільний" Закарпатської митниці, що на українсько-румунському кордоні, повідомляє державна митна служба України.

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Під час проходження митного контролю 32-річний закарпатський перевізник надав товаросупровідні документи на перевезення товару "тверде паливо". Усно заперечив про наявність будь-яких інших товарів, прихованих у вантажівці.

Втім, під час поглибленого огляду транспортного засобу інспектори виявили 405 пачок сигарет з фільтром. Частина тютюнових виробів знаходилася у дверцях тягача у конструктивних пустотах за декоративною обшивкою, решта – у спальному місці тягача, також за декоративною обшивкою.

Цигарки марки "JIN LING" з акцизними марками "FOR DUTY FREE ONLY" митники дістали після демонтажу декоративних кришок динаміка та спального місця, закріплених гвинтами.

Відносно водія складено протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 МКУ. 405 пачок сигарет та вантажний тягач марки "MAN" моделі "TGA" (2007 р.в.), оцінений у 390 тис грн., вилучено до рішення суду.