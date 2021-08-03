Чешская компания MW Motors, занимающаяся мелкосерийным производством премиальных электрокаров, начала продажи электрической модификации внедорожника УАЗ "Хантер".

Стоимость новинки, которая получила название MWM Spartan EV, начинается от 39,9 тыс. евро. Это более чем вдвое дороже бензинового Spartan (от 19,9 тыс. евро), однако электрические конверсии на базе Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-класса стоят в разы дороже и не каждому европейскому лесничеству по карману.

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Конверсия УАЗ "Хантер" в электромобиль происходит по упрощенной схеме, без изъятия трансмиссии – коробка передач, раздатки, валы, мосты и прочее остаются родными. Даже выхлопная труба осталась на месте, только с ней ничего не вылетает. Место бензинового "атмосферника" ЗМЗ (134 л.с., 217 Нм) под капотом занимает синхронный электромотор на постоянных магнитах, выдает максимальные 163 л.с. и 600 Нм.

Емкость литий-ионной аккумуляторной батареи, упакованной в водонепроницаемый металлический ящик, составляет 62,16 кВт/ч, полного заряда хватает примерно на 150 км езды по сельской местности. Если у клиентов возникнет потребность в большем пробеге на одной зарядке, то MW Motors готова установить батарею емкостью 90 кВт/ч, но разработчики считают, что европейским лесникам, строителями и геологам "дальнобойные" внедорожники вряд ли понадобятся – на одну смену базовой емкости должно хватить. В крайнем случае, функция быстрой зарядки позволяет зарядить батарею до 80% за время обеденного перерыва.

Базовая цена в 39,9 тыс. евро подразумевает матерчатую крышу, за металлическую надо доплачивать, так же как за антикоррозийную обработку и оффроудных опции (блокировка заднего дифференциал, силовые бамперы, лебедка, экспедиционный багажник с лестницей и др.).

Снаряженная масса из электронных компонентов выросла с 1760 до 1966 кг. Максимальная скорость прежняя – 130 км/ч. Время разгона до «сотни» не указано, но, по идее, электрический "уазик" должен быть заметно быстрее бензинового.

Новый электрокар полностью сохранил узнаваемую внешность УАЗ "Хантер", а единственное заметное нововведение в салоне – электронный щиток приборов вместо стоковый стрелочных кругляши.

Автомобили линейки Spartan призваны закрыть собой фактически пустую западноевропейскую нишу моделей для работников фермерских хозяйств, лесной промышленности и горнодобывающих компаний, чья деятельность непосредственно связана с офф-роуд. Словом, представителей сфер, обделенных вниманием крупных автопроизводителей, где основательность конструкции, лаконичный спартанский интерьер, неприхотливость и возможность эффективной работы в самых жестких условиях превалируют над статусом и комфортом.

Сборник Spartan EV налажен в Чешской Республике на производственных мощностях MW Motors. В дальнейшем ожидается запуск версии EV для остальной Европы.