Чеська компанія MW Motors, що займається дрібносерійним виробництвом преміальних електрокарів, розпочала продаж електричної модифікації позашляховика УАЗ "Хантер".

Вартість новинки, яка отримала назву MWM Spartan EV, починається від 39,9 тис. євро. Це більш ніж удвічі дорожче бензинового Spartan (від 19,9 тис. євро), проте електричні конверсії на базі Land Rover Defender і Mercedes-Benz G-класу коштують в рази дорожче і не кожному європейському лісництву по кишені.

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Конверсія УАЗ "Хантер" в електромобіль відбувається за спрощеною схемою, без вилучення трансмісії – коробка передач, роздатки, вали, мости та інше залишаються рідними. Навіть вихлопна труба залишилася на місці, тільки з неї нічого не вилітає. Місце бензинового "атмосферника" ЗМЗ (134 к.с., 217 Нм) під капотом займає синхронний електромотор на постійних магнітах, видає максимальні 163 к.с. і 600 Нм.

Ємність літій-іонної акумуляторної батареї, упакованої в водонепроникний залізний ящик, становить 62,16 кВт/год, повного заряду вистачає приблизно на 150 км їзди по сільській місцевості. Якщо у клієнтів виникне потреба в більшому пробігу на одній зарядці, то MW Motors готова встановити батарею ємністю 90 кВт/год, але розробники вважають, що європейським лісникам, будівельниками і геологам "далекобійні" позашляховики навряд чи знадобляться – на одну зміну базової ємності повинно вистачити. В крайньому випадку, функція швидкої зарядки дозволяє зарядити батарею до 80% за час обідньої перерви.

Базова ціна в 39,9 тис. євро має на увазі матерчатий дах, за металевий треба доплачувати, так само як за антикорозійну обробку і оффроудні опції (блокування заднього диференціал, силові бампери, лебідка, експедиційний багажник зі сходами і ін.).

Споряджена маса через електрични компоненти зросла з 1760 до 1966 кг. Максимальна швидкість колишня – 130 км/год. Час розгону до "сотні" не вказано, але, по ідеї, електричний "уазик" повинен бути помітно швидше бензинового.

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Новий електрокар повністю зберіг впізнавану зовнішність УАЗ "Хантер", а єдине помітне нововведення в салоні – електронний щиток приладів замість стоковий стрілочних кругляшів.

Автомобілі лінійки Spartan покликані закрити собою фактично порожню західноєвропейську нішу моделей для працівників фермерських господарств, лісової промисловості і гірничодобувних компаній, чия діяльність безпосередньо пов’язана з офф-роуд. Словом, представників сфер, обділених увагою великих автовиробників, де грунтовність конструкції, лаконічний спартанський інтер’єр, невибагливість і можливість ефективної роботи в самих жорстких умовах превалюють над статусом і комфортом.

Збірка Spartan EV налагоджена в Чеській Республіці на виробничих потужностях MW Motors. Надалі очікується запуск версії EV для решти Європи.