Компания Uber планирует провести первичное размещение акций (IPO) в апреле, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Вскоре компания опубликует необходимые документы и начнет роуд-шоу для инвесторов.

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Акции Uber разместит вскоре после того, как это сделает ее конкурент Lyft. Ожидается, что он выйдет на открытый рынок в конце марта. Обе компании являются убыточными и давно конкурируют. При этом в Uber бизнес более диверсифицирован, чем в Lyft.

По итогам последнего раунда финансирования стоимость Uber оценивалась в $76 млрд. Компания ожидает выйти на уровень капитализации примерно в $120 млрд, хотя некоторые аналитики оценивают ее стоимость в $100 млрд.

Ранее сообщалось, что группа инвесторов во главе с японскими корпорациями SoftBank Group и Toyota Motor ведут переговоры о том, чтобы инвестировать $1 млрд в подразделение Uber, которое занимается разработкой беспилотных автомобилей. Инвестиция могла бы повысить стоимость Uber.