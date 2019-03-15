Компанія Uber планує провести первинне розміщення акцій (IPO) в квітні, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Незабаром компанія опублікує необхідні документи і почне роуд-шоу для інвесторів.

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Акції Uber розмістить незадовго після того, як це зробить її конкурент Lyft. Очікується, що він вийде на відкритий ринок в кінці березня. Обидві компанії є збитковими і давно конкурують. При цьому у Uber бізнес більш диверсифікований, ніж у Lyft.

За підсумками останнього раунду фінансування вартість Uber оцінювалася в $76 млрд. Компанія очікує вийти на рівень капіталізації приблизно в $120 млрд, хоча деякі аналітики оцінюють її вартість в $100 млрд.

Раніше повідомлялося, що група інвесторів на чолі з японськими корпораціями SoftBank Group і Toyota Motor ведуть переговори про те, щоб інвестувати $1 млрд в підрозділ Uber, яке займається розробкою безпілотних автомобілів. Інвестиція могла б підвищити вартість Uber.