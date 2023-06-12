Владельцы частных автомобилей могут делиться ими с другими за плату, определяемой сервисом Uber. Почти как такси, но без водителя.

Uber запускает в Северной Америке обслуживание аренды автомобилей. Приложение Uber Carshare позволяет просматривать и бронировать автомобили частных владельцев.

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Компания Uber планирует запустить сервис совместного использования автомобилей в Северной Америке, сообщила компания в Лондоне.

В прошлом году компания запустила сервис совместного использования автомобилей в Австралии, после того как приобрела местный стартап Car Next Door. Сервис, позволяющий пользователям сдавать свои автомобили в аренду, позже переименовали в Uber Carshare.

Клиенты, находящиеся в городах, где работает Uber Carshare, могут использовать приложение для поиска и бронирования автомобилей, которые будут доступны для аренды почасово или в сутки. Клиенты должны вернуть арендованный автомобиль там, где его взяли. Uber заявил, что будет предлагать цены за эту услугу, однако владельцы будут вправе устанавливать окончательную цену, а также определять наличие свободных автомобилей. Горючее будет включено в стоимость аренды.

Uber не поделился информацией о том, где сервис совместного использования автомобилей может быть запущен следующим. Но компания определила приоритетными города с высокой плотностью населения и обилием близлежащих районов.