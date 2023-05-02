Сервис вызова автомобиля по приложению Uber обнародовал свой ежегодный рейтинг забытых вещей. Он показывает, какие вещи украинские пользователи забывают чаще всего, в каких странах забывают больше вещей, когда люди наиболее забывчивы, а также интересные и необычные предметы, оставленные в автомобилях.

Киев в шестой раз стал самым забывчивым городом Украины. Согласно рейтингу службы вызова машин Uber, в столице пассажиры забывали вещи чаще всего.

Самые забывчивые города Украины:

  • Киев
  • Львов
  • Одесса
  • Днепр
  • Винница
  • Харьков

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Вещи, которые украинцы забывают чаще всего:

  • Телефон
  • Наушники
  • Сумка/рюкзак
  • Ключи
  • Предметы одежды
  • Кошелек
  • Шапка/кепка
  • Очки

Кроме привычных вещей, пользователи во всем мире оставляют интересные и редкие предметы. В этом году в такой список вошли парик, один сапог, колба и бюллетень для голосования.

Также Uber определил, в какие дни недели и часы пользователи чаще всего сообщают об утраченных предметах. Большинство украинских пассажиров обращались в службу поддержки по поводу утраченных вещей в субботу, воскресенье или понедельник. А самое "забывчивое" время - 17:00, 13:00 и 15:00.

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В десятку самых забывчивых стран вошли:

  1. Франция
  2. Катар
  3. Испания
  4. Польша
  5. Португалия
  6. Германия
  7. Объединенные Арабские Эмираты
  8. Нидерланды
  9. Румыния
  10. Нигерия

Как вернуть забытые вещи:

Лучший способ вернуть забытый предмет – позвонить водителю. Вот что нужно сделать клиенту Uber:

  1. Нажмите "Ваши поездки" и выберите поездку, во время которой вы что-то покинули
  2. Прокрутите вниз и нажмите “Возвращение потерянных вещей”.
  3. Нажмите “Связь с водителем по поводу забытой вещи”
  4. Перейдите вниз и введите контактный номер телефона. Нажмите кнопку "Отправить".
  5. Если вы забыли телефон, введите номер телефона приятеля (вы можете сделать это, войдя в свой аккаунт на компьютере или используя телефон приятеля).
  6. Мы позвоним по указанному номеру и соединим вас непосредственно с вашим водителем.
  7. Если ваш водитель ответит и подтвердит, что нашёл вашу вещь, согласуйте удобное для обоих время и место встречи.
  8. Если ваш водитель не отвечает, оставьте подробное голосовое сообщение с описанием забытой вещи и удобным способом связаться с вами.