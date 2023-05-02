Сервис вызова автомобиля по приложению Uber обнародовал свой ежегодный рейтинг забытых вещей. Он показывает, какие вещи украинские пользователи забывают чаще всего, в каких странах забывают больше вещей, когда люди наиболее забывчивы, а также интересные и необычные предметы, оставленные в автомобилях.
Киев в шестой раз стал самым забывчивым городом Украины. Согласно рейтингу службы вызова машин Uber, в столице пассажиры забывали вещи чаще всего.
Самые забывчивые города Украины:
- Киев
- Львов
- Одесса
- Днепр
- Винница
- Харьков
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Вещи, которые украинцы забывают чаще всего:
- Телефон
- Наушники
- Сумка/рюкзак
- Ключи
- Предметы одежды
- Кошелек
- Шапка/кепка
- Очки
Кроме привычных вещей, пользователи во всем мире оставляют интересные и редкие предметы. В этом году в такой список вошли парик, один сапог, колба и бюллетень для голосования.
Также Uber определил, в какие дни недели и часы пользователи чаще всего сообщают об утраченных предметах. Большинство украинских пассажиров обращались в службу поддержки по поводу утраченных вещей в субботу, воскресенье или понедельник. А самое "забывчивое" время - 17:00, 13:00 и 15:00.
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В десятку самых забывчивых стран вошли:
- Франция
- Катар
- Испания
- Польша
- Португалия
- Германия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Нидерланды
- Румыния
- Нигерия
Как вернуть забытые вещи:
Лучший способ вернуть забытый предмет – позвонить водителю. Вот что нужно сделать клиенту Uber:
- Нажмите "Ваши поездки" и выберите поездку, во время которой вы что-то покинули
- Прокрутите вниз и нажмите “Возвращение потерянных вещей”.
- Нажмите “Связь с водителем по поводу забытой вещи”
- Перейдите вниз и введите контактный номер телефона. Нажмите кнопку "Отправить".
- Если вы забыли телефон, введите номер телефона приятеля (вы можете сделать это, войдя в свой аккаунт на компьютере или используя телефон приятеля).
- Мы позвоним по указанному номеру и соединим вас непосредственно с вашим водителем.
- Если ваш водитель ответит и подтвердит, что нашёл вашу вещь, согласуйте удобное для обоих время и место встречи.
- Если ваш водитель не отвечает, оставьте подробное голосовое сообщение с описанием забытой вещи и удобным способом связаться с вами.