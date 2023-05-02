Сервис вызова автомобиля по приложению Uber обнародовал свой ежегодный рейтинг забытых вещей. Он показывает, какие вещи украинские пользователи забывают чаще всего, в каких странах забывают больше вещей, когда люди наиболее забывчивы, а также интересные и необычные предметы, оставленные в автомобилях.

Киев в шестой раз стал самым забывчивым городом Украины. Согласно рейтингу службы вызова машин Uber, в столице пассажиры забывали вещи чаще всего.

Самые забывчивые города Украины:

Киев

Львов

Одесса

Днепр

Винница

Харьков

Также интересно какой автомобиль лучше для такси

Вещи, которые украинцы забывают чаще всего:

Телефон

Наушники

Сумка/рюкзак

Ключи

Предметы одежды

Кошелек

Шапка/кепка

Очки

Кроме привычных вещей, пользователи во всем мире оставляют интересные и редкие предметы. В этом году в такой список вошли парик, один сапог, колба и бюллетень для голосования.

Также Uber определил, в какие дни недели и часы пользователи чаще всего сообщают об утраченных предметах. Большинство украинских пассажиров обращались в службу поддержки по поводу утраченных вещей в субботу, воскресенье или понедельник. А самое "забывчивое" время - 17:00, 13:00 и 15:00.

Также интересно: как вызвать такси в Польше

В десятку самых забывчивых стран вошли:

Франция Катар Испания Польша Португалия Германия Объединенные Арабские Эмираты Нидерланды Румыния Нигерия

Как вернуть забытые вещи:

Лучший способ вернуть забытый предмет – позвонить водителю. Вот что нужно сделать клиенту Uber: