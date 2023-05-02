Сервіс виклику автомобіля за додатком Uber оприлюднив свій щорічний рейтинг забутих речей. Він показує, які речі українські користувачі забувають найчастіше, в яких країнах забувають найбільше речей, коли люди найбільш забудькуваті, а також цікаві та незвичні предмети, залишені в автомобілях.

Київ вшосте став найбільш забудькуватим містом України. Згідно з рейтингом служби виклику машин Uber, у столиці пасажири забували речі найчастіше.

Найбільш забудькуваті міста України:

  • Київ
  • Львів
  • Одеса
  • Дніпро
  • Вінниця
  • Харків

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Речі, які українці забувають найчастіше:

  • Телефон
  • Навушники
  • Сумка/рюкзак
  • Ключі
  • Предмети одягу
  • Гаманець
  • Шапка/кепка
  • Окуляри

Окрім звичних речей, користувачі у всьому світі залишають також цікаві та рідкісні предмети. Цього року до такого списку увійшли перука, один чобіт, колба та бюлетень для голосування.

Також Uber визначив, в які дні тижня та години користувачі найчастіше повідомляють про втрачені предмети. Більшість українських пасажирів зверталися до служби підтримки щодо втрачених речей у суботу, неділю чи понеділок. А найбільш “забудькуватий” час – 17:00, 13:00 та 15:00.

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До десятки найбільш забудькуватих країн увійшли:

  1. Франція
  2. Катар
  3. Іспанія
  4. Польща
  5. Португалія
  6. Німеччина
  7. Об'єднані Арабські Емірати
  8. Нідерланди
  9. Румунія
  10. Нігерія

Як повернути забуті речі:

Кращий спосіб повернути забутий предмет - зателефонувати водієві. Ось що потрібно зробити клієнту Uber:

  1. Натисніть "Ваші поїздки" і виберіть поїздку, під час якої ви щось залишили
  2. Прокрутіть вниз і натисніть «Повернення загублених речей».
  3. Натисніть «Зв'язок з водієм щодо забутої речі"
  4. Прокрутіть сторінку вниз і введіть свій контактний номер телефону. Натисніть "Відправити".
  5. Якщо ви забули свій телефон, введіть номер телефону приятеля (ви можете зробити це, увійшовши до свого облікового запису на комп'ютері або використовуючи телефон приятеля).
  6. Ми зателефонуємо на вказаний номер і з'єднаємо вас безпосередньо з вашим водієм.
  7. Якщо ваш водій відповість і підтвердить, що знайшов вашу річ, узгодьте зручне для обох час і місце зустрічі.
  8. Якщо ваш водій не відповідає, залиште докладне голосове повідомлення з описом забутої речі та найзручніший спосіб зв'язатися з вами.