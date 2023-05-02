Сервіс виклику автомобіля за додатком Uber оприлюднив свій щорічний рейтинг забутих речей. Він показує, які речі українські користувачі забувають найчастіше, в яких країнах забувають найбільше речей, коли люди найбільш забудькуваті, а також цікаві та незвичні предмети, залишені в автомобілях.

Київ вшосте став найбільш забудькуватим містом України. Згідно з рейтингом служби виклику машин Uber, у столиці пасажири забували речі найчастіше.

Найбільш забудькуваті міста України:

Київ

Львів

Одеса

Дніпро

Вінниця

Харків

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Речі, які українці забувають найчастіше:

Телефон

Навушники

Сумка/рюкзак

Ключі

Предмети одягу

Гаманець

Шапка/кепка

Окуляри

Окрім звичних речей, користувачі у всьому світі залишають також цікаві та рідкісні предмети. Цього року до такого списку увійшли перука, один чобіт, колба та бюлетень для голосування.

Також Uber визначив, в які дні тижня та години користувачі найчастіше повідомляють про втрачені предмети. Більшість українських пасажирів зверталися до служби підтримки щодо втрачених речей у суботу, неділю чи понеділок. А найбільш “забудькуватий” час – 17:00, 13:00 та 15:00.

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До десятки найбільш забудькуватих країн увійшли:

Франція Катар Іспанія Польща Португалія Німеччина Об'єднані Арабські Емірати Нідерланди Румунія Нігерія

Як повернути забуті речі:

Кращий спосіб повернути забутий предмет - зателефонувати водієві. Ось що потрібно зробити клієнту Uber: