Сервіс виклику автомобіля за додатком Uber оприлюднив свій щорічний рейтинг забутих речей. Він показує, які речі українські користувачі забувають найчастіше, в яких країнах забувають найбільше речей, коли люди найбільш забудькуваті, а також цікаві та незвичні предмети, залишені в автомобілях.
Київ вшосте став найбільш забудькуватим містом України. Згідно з рейтингом служби виклику машин Uber, у столиці пасажири забували речі найчастіше.
Найбільш забудькуваті міста України:
- Київ
- Львів
- Одеса
- Дніпро
- Вінниця
- Харків
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Речі, які українці забувають найчастіше:
- Телефон
- Навушники
- Сумка/рюкзак
- Ключі
- Предмети одягу
- Гаманець
- Шапка/кепка
- Окуляри
Окрім звичних речей, користувачі у всьому світі залишають також цікаві та рідкісні предмети. Цього року до такого списку увійшли перука, один чобіт, колба та бюлетень для голосування.
Також Uber визначив, в які дні тижня та години користувачі найчастіше повідомляють про втрачені предмети. Більшість українських пасажирів зверталися до служби підтримки щодо втрачених речей у суботу, неділю чи понеділок. А найбільш “забудькуватий” час – 17:00, 13:00 та 15:00.
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До десятки найбільш забудькуватих країн увійшли:
- Франція
- Катар
- Іспанія
- Польща
- Португалія
- Німеччина
- Об'єднані Арабські Емірати
- Нідерланди
- Румунія
- Нігерія
Як повернути забуті речі:
Кращий спосіб повернути забутий предмет - зателефонувати водієві. Ось що потрібно зробити клієнту Uber:
- Натисніть "Ваші поїздки" і виберіть поїздку, під час якої ви щось залишили
- Прокрутіть вниз і натисніть «Повернення загублених речей».
- Натисніть «Зв'язок з водієм щодо забутої речі"
- Прокрутіть сторінку вниз і введіть свій контактний номер телефону. Натисніть "Відправити".
- Якщо ви забули свій телефон, введіть номер телефону приятеля (ви можете зробити це, увійшовши до свого облікового запису на комп'ютері або використовуючи телефон приятеля).
- Ми зателефонуємо на вказаний номер і з'єднаємо вас безпосередньо з вашим водієм.
- Якщо ваш водій відповість і підтвердить, що знайшов вашу річ, узгодьте зручне для обох час і місце зустрічі.
- Якщо ваш водій не відповідає, залиште докладне голосове повідомлення з описом забутої речі та найзручніший спосіб зв'язатися з вами.