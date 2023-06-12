Власники приватних автомобілів можуть ділитися ними з іншими за плату, які визначає сервіс Uber. Майже як таксі, але без водія.

Uber запускає в Північній Америці сервіс оренди автомобілів. Додаток Uber Carshare дозволяє переглядати та бронювати автомобілі приватних власників

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Uber планує запустити сервіс спільного використання автомобілів у Північній Америці, повідомила компанія у Лондоні.

Минулого року компанія запустила сервіс спільного використання автомобілів в Австралії після того, як придбала місцевий стартап Car Next Door. Сервіс, який дозволяє користувачам здавати свої автомобілі в оренду, пізніше переназвали в Uber Carshare.

Клієнти, які перебувають у містах, де працює Uber Carshare, можуть використовувати додаток для пошуку та бронювання автомобілів, які будуть доступні для оренди погодинно або на добу. Клієнти повинні повернути орендований автомобіль там, де його взяли. Uber заявив, що буде пропонувати ціни за цю послугу, однак власники матимуть право встановлювати остаточну ціну, а також визначати наявність вільних автомобілів. Пальне буде включено у вартість оренди.

Uber не поділився інформацією про те, де сервіс спільного використання автомобілів може бути запущений наступним. Але компанія визначила пріоритетними міста з високою щільністю населення та великою кількістю прилеглих районів.