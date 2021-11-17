Uber продолжает сокращать количество сервисов в Украине. После закрытия сервиса доставки еды Uber Eats было принято решение о закрытии сервиса оптовых пассажирских перевозок Uber Shuttle.

Компания Uber анонсировала закрытие сервиса Uber Shuttle в Киеве с 19 ноября 2021 года. Сервис проработал в столице всего 2,5 года, а деньги пользователям будут компенсированы в других услугах компании или на карту.

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“После 2,5 года работы Uber Shuttle мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября. Мы искренне благодарим пользователей и партнеров, которые были с нами в течение этого времени”, – говорится в блоге компании.

Сервис вернет неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, на карту, с которой была совершена покупка. Для пакетов, приобретенных за наличные деньги возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой сервис Uber в Украине.

В столице продолжает работать только сервис такси от Uber, поскольку сервис доставки еды Uber Eats закрылся еще в июне 2020 года.