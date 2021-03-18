Министерство внутренних дел и компания Uber начали совместный проект, который позволит бороться с нарушениями правил дорожного движения таксистами.

Компания-администратор такси запускает новое программное обеспечение, которое позволит контролировать скорость водителя такси. Украина стала первой страной в Европе и второй в мире, после США, где заработает такая программа. Об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"История началась еще с прошлого года, когда в масштабной аварии с участием водителя такси, погибло много людей. Тогда у нас возникла идея двустороннего сотрудничества. Каждый, кто пользуется такси, знает, что водитель постоянно получает на свой смартфон сообщения в какой точке забрать пассажира, а компания, с помощью этого же смартфона, видит, где именно находится водитель. Кроме того, компания-администратор такси видит, с какой скоростью движется водитель. Мы предложили создать новое программное обеспечение, с помощью которого компания Uber могла бы контролировать скорость своих водителей, а если таксист нарушает правила дорожного движения, то он получает смс-предупреждение от компании", – отметил замминистра.

В то же время Антон Геращенко добавил, что если водители такси Uber или других операторов будут нарушать правила дорожного движения, они будут отвечать перед законом, как и другие водители. Новая система безопасности от компании Uber будет работать как дополнительная гарантия безопасности водителя и пассажира.

Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский отметил, что проблема нарушения ПДД остро стоит в Украине. "К сожалению, такси и наша платформа не являются исключением. При этом в Uber мы убеждены, что современные технологии помогут обеспечить безопасность дорожного движения. Мы уже имеем несколько специальных функций, направленных на безопасность. Самые главные из них – идентификация водителя по селфи. Чтобы пассажир знал, кто его везет. Проверка машины с помощью пин-кода, это гарантирует то, пассажир сядет в правильную машину. Водители с низким рейтингом и большим количеством жалоб деактивируются. Однако, до сих пор у нас не было функции, соответствующей контролю превышения скорости. Вместе с МВД мы разработали такую ​​функцию", – сказал он.

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Георгий Соколянский объяснил, как будет работать новое программное обеспечение. "Мы нашли данные о максимально разрешенной скорости на каждой дороге и трассе Украины, в режиме реального времени, по данным GPS, определенная технология определяет ориентировочную скорость водителя. Отныне водитель, превысивший разрешенную скорость, получает оповещение о своем нарушении – почему это вредит ему и пассажиру, чем это опасно и даже добавили аргумент о больших затратах топлива. Водители, которые получат больше всего уведомлений, могут быть деактивированы. Надеемся, что такая инициатива позволит улучшить безопасность движения на дорогах Украины", – отметил он.