Міністерство внутрішніх справ та компанія Uber розпочали спільний проект, який дозволить боротися з порушеннями правил дорожнього руху таксистами.

Компанія-адміністратор таксі запускає нове програмне забезпечення, яке дозволить контролювати швидкість водія таксі. Україна стала першою країною в Європі та другою у світі, після США, де запрацює така програма. Про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Історія почалася ще з минулого року, коли у масштабній аварії за участі водія таксі, загинуло багато людей. Тоді у нас виникла ідея двосторонньої співпраці. Кожен, хто користується таксі, знає, що водій постійно отримує на свій смартфон повідомлення, в якій точці забрати пасажира, а компанія, за допомогою цього ж смартфона, бачить, де саме знаходиться водій. Крім того, компанія-адміністратор таксі бачить, з якою швидкістю рухається водій. Ми запропонували створити нове програмне забезпечення, за допомогою якого компанія Uber могла б контролювати швидкість своїх водіїв, а якщо таксист порушує правила дорожнього руху, то він отримує смс-попередження від компанії", - зазначив заступник міністра.

Водночас Антон Геращенко додав, що якщо водії таксі Uber чи інших операторів будуть порушувати правила дорожнього руху, вони будуть відповідати перед законом, як і інші водії. Нова система безпеки від компанії Uber працюватиме як додаткова гарантія безпеки водія і пасажира.

Глава з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі Георгій Соколянський зазначив, що проблема порушення ПДР гостро стоїть в Україні. "На жаль, таксі і наша платформа не є виключенням. При цьому в Uber ми переконані, що сучасні технології допоможуть забезпечити безпеку дорожнього руху. Ми вже маємо декілька спеціальних функцій, які направлені на безпеку. Найголовніші з них – ідентифікація водія по селфі. Щоб пасажир знав, хто його везе. Перевірка машини за допомогою пін-коду, це гарантує те, пасажир сяде у правильну машину. Водії з низьким рейтингом та великою кількістю скарг деактивуються. Однак, до сьогодні у нас не було функції, яка б відповідала за контролем перевищення швидкості. Разом з МВС ми напрацювали таку функцію", - сказав він.

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Георгій Соколянський пояснив, як буде працювати нове програмне забезпечення. "Ми знайшли дані про максимально дозволену швидкість на кожній дорозі та трасі України, в режимі реального часу, за даними GPS певна технологія визначає орієнтовну швидкість водія. Відтепер водій, який перевищив дозволену швидкість, отримує сповіщення про своє порушення – чому це шкодить йому і пасажиру, чим це небезпечно та навіть додали аргумент про більшу затрату палива. Водії, які отримають найбільше сповіщень, можуть бути деактивовані. Сподіваємось, що така ініціатива дозволить поліпшити безпеку руху на дорогах України", - зазначив він.