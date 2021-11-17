Uber продовжує скорочувати кількість сервісів в Україні. Після закриття сервісу доставки їжі Uber Eats було прийнято рішення про закриття сервісу гуртових пасажирських перевезень Uber Shuttle.

Компанія Uber анонсувала закриття сервісу Uber Shuttle у Києві з 19 листопада 2021 року. Сервіс пропрацював у столиці лише 2,5 роки, а гроші користувачам будуть компенсовані в інших послугах компанії чи на картку.

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“Після 2,5 років роботи Uber Shuttle ми ухвалили нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада. Ми щиро дякуємо користувачам та партнерам, які були з нами протягом цього часу”, — сказано в блозі компанії.

Сервіс поверне невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада, на карту, з якої було здійснено покупку. Для пакетів, придбаних за готівку повернення вартості відбудеться у формі кредитів Uber, які можуть бути використані на будь-який Uber сервіс в Україні.

Зазначимо, що в столиці продовжує працювати тільки сервіс таксі від Uber, оскільки сервіс доставки їжі Uber Eats закрився ще в червні 2020 року.