Правда, это произойдет после одобрения столичных властей.

Компания ставит своей целью поддержать столицу в возвращении к нормальной жизни и помочь жителям передвигаться по городу. Uber также вводит специальные условия для водителей – для них он временно отменяет комиссию за обслуживание, так что полная стоимость поездок будет поступать водителям. Сколько будут действовать такие условия, уточняется.

Кстати как службы такси работают во время военного положения

Также Uber пожертвует 10 000 бесплатных поездок государственным служащим и другим работникам критической инфраструктуры, которые оказывают необходимую помощь и услуги киевлянам.

Uber продолжает работать в других украинских городах: во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке и Ровно.

Помощь общинам и волонтерам

Кроме возобновления основной операционной деятельности Uber продолжает инициировать различные социальные проекты в сотрудничестве с неправительственными организациями, волонтерскими центрами и бизнесом для поддержки украинцев на местном и глобальном уровнях.

В частности, Uber предлагает промокоды на бесплатные поездки в центры сдачи крови донорам из DonorUA — они доступны во всех городах, где работает платформа (в Киеве, Львове, Черновцах, Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Ровно и Луцке).

Пользователи, зарегистрированные на сайте DonorUA, смогут воспользоваться одноразовым промокодом для заказа поездки в приложении Uber в обе стороны стоимостью до 150 грн. Чтобы получить промокод, запланируйте сдачу крови в личном кабинете донора, нажмите "Я хочу получить промокод" – и он будет отправлен на указанный вами электронный адрес.

Также недавно Uber запустил во Львове сервис Uber Connect & Van со специальным промокодом для пожертвования товаров для внутриперемещенных лиц. Инициатива реализуется в сотрудничестве с НПО "Волонтерская сотня Львов".

Бесплатные поездки до границы и глобальные пожертвования компании

В Украине и Польше Uber запустил специальную услугу Uber Aid, которая позволяет украинцам ездить до границы бесплатно.

А с помощью кнопки Uber Donate, размещённой в приложении, компания уже собрала 3,5 миллиона долларов по всему миру. Более 1 миллиона долларов из этих средств поступили от Uber. Теперь каждый пользователь Uber в Европе может пожертвовать деньги в поддержку Украины, воспользовавшись опцией Uber4Ukraine в приложении.