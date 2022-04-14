Щоправда, це станеться після схвалення столичної влади.

Компанія ставить за мету підтримати столицю у поверненні до нормального життя та допомогти жителям пересуватися містом. Uber також запроваджує спеціальні умови для водіїв – для них він тимчасово відміняє комісію за обслуговування, тож повна вартість поїздок надходитиме водіям. Скільки діятимуть такі умови, наразі уточнюється.

До речі як служби таксі працюють під час воєнного стану

Також Uber пожертвує 10 000 безоплатних поїздок державним службовцям та іншим працівникам критичної інфраструктури, що надають необхідну допомогу й послуги киянам.

Uber продовжує працювати в інших українських містах: у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку та Рівному.

Допомога громадам та волонтерам

Окрім відновлення основної операційної діяльності, Uber продовжує ініціювати різноманітні соціальні проєкти у співпраці з неурядовими організаціями, волонтерськими центрами та бізнесом для підтримки українців на місцевому та глобальному рівнях.

Зокрема, Uber пропонує промокоди на безоплатні поїздки до центрів здачі крові донорам з DonorUA — наразі вони доступні у всіх містах, де працює платформа (у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Луцьку).

Користувачі, зареєстровані на сайті DonorUA, зможуть скористатися одноразовим промокодом для замовлення поїздки в додатку Uber в обидва боки вартістю до 150 грн кожна. Щоб отримати промокод, заплануйте здачу крові в особистому кабінеті донора, натисніть “Я хочу отримати промокод” — і він буде відправлений на вказану вами електронну адресу.

Також нещодавно Uber запустив у Львові сервіс Uber Connect & Van зі спеціальним промокодом для пожертвування товарів для внутрішньо переміщених осіб. Ініціатива реалізується у співпраці з НУО “Волонтерська Сотня Львів”.

Безоплатні поїздки до кордонів і глобальні пожертви компанії

В Україні та Польщі Uber запустив спеціальну послугу Uber Aid, що дозволяє українцям їздити до кордонів безоплатно.

А за допомогою кнопки Uber Donate, розміщеної в застосунку, компанія вже зібрала 3,5 мільйона доларів по всьому світу. Понад 1 мільйон доларів з цих коштів надійшли від Uber. Наразі кожен користувач Uber в Європі може пожертвувати гроші на підтримку України, скориставшись опцією Uber4Ukraine у застосунку.