Во Флориде электрические велосипеды отныне не только средство передвижения, но и действенный инструмент в охоте на огромных питонов, популяция которых переросла в огромную проблему.

Влажные климатические условия американского штата на юго-востоке США затрудняют длительные поездки на педальных велосипедах. Именно поэтому все желающие к истреблению большого количества почти 5-метровых змей начали массово использовать аккумуляторные байки.

Легкие, быстрые и беззвучные велики позволяют тихо добраться узкими тропами в самую гущу, не пугая зверей и, главное, осторожных змей. В штате зафиксирован увеличенный спрос на такой транспорт.

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Местные жители признали, что альтернативы электровелосипедам нет – лучший вспомогательный инструмент охоты на инвазивных питонов в Национальном парке Эверглейдс, заповеднике водно-болотных угодий площадью более 6000 квадратных километров.

Бирманские питоны представляют значительную экологическую проблему заповеднику и всей близлежащей местности из-за их статуса инвазивного вида, то есть угрожающего для флоры и фауны. Эти питоны, вероятно, были завезены в Эверглейдс в результате торговли экзотическими домашними животными, может, из-за побега или умышленного освобождения владельцами, которые больше не могли заботиться о них.

Бирманские питоны известны своим прожорливым аппетитом, поэтому резко сократили популяции местных млекопитающих, птиц и рептилий. Экологи зафиксировали падение местных видов млекопитающих на 95%: змеи едят взрослых оленей, аллигаторов и домашних животных.

Поскольку они конкурируют с местными хищниками и изменяют естественную пищевую цепь, ситуация побудила к радикальным мерам. Охотники за змеями для результативных охот массово и тихонечко поехали тропами зверей в густые болотистые чащи, не предупреждая змей на расстоянии.

Местный охотник на змей Ким Кларк также откликнулась на призыв штата охотиться на инвазивных змей чтиобы защитить экосистему и избежать вымирания многих важных видов животных, птиц, в т. ч. хищных. Он поделился фото небольшого по размеру 10-футового (3-метрового) бирманского питона на своем электрическом велосипеде.

Обычно, такие змеи часто могут вырастать и больше – в 4,5 – 5 метров. В прошлом году биологи поймали почти 6-метрового питона весом более 90 кг.

Наибольшей популярность у охотников пользуются электрические велосипеды с 4-дюймовыми или более широкими "жирными" шинами. На влажных грунтах они лучше, похожи на вездеход, только двухколесный.

Этот транспорт популярен еще и потому, что кроме поездок на большие расстояния, он к тому же узаконен для заповедника, поскольку движение туда на квадроциклах или внедорожниках запрещено. Многие электрические велосипеды для охоты даже имеют прицепы, которые предназначены для перевозки оленей и другой дичи.