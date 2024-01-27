У Флориді електричні велосипеди відтепер не тільки засіб пересування, але й дієвий інструмент у полюванні на величезних пітонів, популяція яких переросла у величезну проблему.

Вологі кліматичні умови американського штату на південному сході США ускладнюють тривалі поїздки на педальних велосипедах. Саме тому всі охочі до винищення великої кількості майже 5-метрових змій почали масово використовувати акумуляторні байки.

Легкі, швидкі та беззвучні велики дозволяють тихо дістатися вузькими стежками у самісіньку гущавину, не полохаючи звірину і, головне, обережних зміюк. В штаті зафіксовано збільшений попит на такий транспорт.

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Місцеві жителі визнали, що альтернативи електровелосипедам немає – найліпший допоміжний інструмент полювання на інвазивних пітонів у Національному парку Еверглейдс, заповіднику водно-болотних угідь площею понад 6000 квадратних кілометрів.

Бірманські пітони представляють значну екологічну проблему заповіднику та всій довколишній місцевості через їх статус інвазивного виду, тобто загрозливого для флори й фауни. Ці пітони, ймовірно, були завезені в Еверглейдс внаслідок торгівлі екзотичними домашніми тваринами або через втечу чи навмисне звільнення власниками, які більше не могли піклуватися про них.

Бірманські пітони відомі своїм ненажерливим апетитом, тому різко скоротили популяції місцевих ссавців, птахів і рептилій. Екологи зафіксували падіння місцевих видів ссавців на 95%: змії їдять дорослих оленів, алігаторів і домашніх тварин.

Оскільки вони конкурують з місцевими хижаками та змінюють природний харчовий ланцюг, ситуація спонукала до радикальних заходів. Мисливці за зміями для результативних полювань масово і тихесенько поїхали стежками звірів у густі болотисті хащі, не попереджаючи змій на відстані.

Місцевий мисливець на змій Кім Кларк також відгукнулася на заклик штату полювати на інвазивних змій захистити екосистему та уникнути вимирання багатьох важливих видів тварин, птахів, у т. ч. хижих. Він поділився фото невеличкого за розміром 10-футового (3-метрового) бірманського пітона на своєму електричному велосипеді.

Зазвичай, такі змії часто можуть виростати й більшими – в 4,5 – 5 метрів. Торік біологи спіймали майже 6-метрового пітона вагою понад 90 кг.

Найбільшою популярність у мисливців користуються електричні велосипеди з 4-дюймовими або ширшими "жирними" шинами. На вологих ґрунтах вони кращі, схожі на всюдихід, тільки двоколісний.

Цей транспорт популярний ще й тому, що окрім поїздок на великі відстані, він до того ж узаконений для заповідника, оскільки рух туди на квадроциклах чи позашляховиках заборонений. Багато електричних велосипедів для полювання навіть мають причепи, призначені для перевезення оленів та іншої дичини.